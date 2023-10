(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono stati identificati i presunti autori dell'avvenuto il 20 settembre in via. Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 ottobre, ihanno arrestato Claudio e Luca ...

Sono stati identificati i presunti autori dell'avvenuto il 20 settembre in via Cirio. Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 ottobre, i ... il ricovero urgente all'ospedale diin prognosi ...

Asti: uomo accoltellato, padre e figlio arrestati per tentato omicidio http://gazzettadalba.it/

Asti, accoltellamento di via Cirio: i carabinieri arrestano padre e figlio Gazzetta D'Asti

Sono stati identificati i presunti autori dell'accoltellamento avvenuto il 20 settembre in via Cirio. Nel tardo pomeriggio di ieri, 16 ottobre, i ...Nel tardo pomeriggio di ieri 16 ottobre, i Carabinieri di Asti hanno arrestato in esecuzione di un ordine di custodia cautelare Claudio Perissinotto, ...