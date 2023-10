Assolto il giudice che chiamò “guerrafondaia” l’ex ministra Pinotti su Facebook | la decisione del Csm è un precedente per il caso Apostolico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) In alcuni post suaveva definito Roberta, ex senatrice Pd ed exdella Difesa, “” e “ministro della Guerra“. Attribuendole la frase “i soldi spesi in armamenti sono quelli spesi in modo migliore“, citata secondo l’accusa in modo decontestualizzato. Per questo ildi Imperia Paolo Luppi è finito sotto procedimento disciplinare al Consiglio superiore della magistratura, che però lo ha prosciolto per “scarsa rilevanza del fatto“. Unasignificativa soprattutto per i suoi riflessi suldi Iolanda: lache ha disapplicato il decreto Cutro, infatti, è stata attaccata dal governo per alcune sue vecchie attività di critica politica, in particolare la partecipazione ...