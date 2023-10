Asllani ancora titolare con l’Albania! Vittoria facile con la Bulgaria

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'Albania vince 2-0 in amichevole contro la. Ennesima conferma per Kristjan, in campo novanta minuti con la sua Nazionale.– L'Albania dell'interista Kristsjanvince 2-0 in casa contro lain amichevole. Decisive le reti di Laci al 41? e di Muci all'81', praticamente un gol per tempo. Il centrocampista dell'Inter gioca novanta minuti prima di essere sostituito. Trova continuitàanche in Nazionale, dopo aver conquistato la fiducia del proprio allenatore.