Ascolti TV | Lunedì 16 ottobre 2023

(Di martedì 17 ottobre 2023) Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3 Nella serata di ieri,16, su Rai1 il finale di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (Night a .000 e il %, Live a .000 e il %). Su Rai2 Charlie’s Angels è la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia1 The Foreigner è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Presadiretta segna .000 spettatori pari al % (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La giuria raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 il ritorno di GialappaShow ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy sigla .000 spettatori con il %. Sul 20 300 – L’alba di un impero arriva a .000 spettatori (%). Su ...

record per Che tempo che fa sul Nove, mentre va male la nuova programmazione Rai. In ... Metropolis è in streaming alle 18 dalal venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video sul ...

Ascolti tv lunedì 16 ottobre: chi ha vinto tra Imma Tataranni e il ... Fanpage.it