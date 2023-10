Ascolti tv ieri | GF fermo | sale Nicola Porro | flop Pino Insegno con Vip

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 17 ottobre 2023) Glitv dilunedì 16 ottobre 2023 hanno fatto registrare per l'undicesima puntata del Grande Fratello su Canale 5 2.506.000 spettatori, 17.9%. Su Rai1 Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 3 ha totalizzato 4.810.000, 27.5%. Pienone per Quarta Repubblica su Rete 4 con gli aggiornamenti dell'attentato a Bruxelles e la guerra in Israele: 1.064.000 spettatori, 7% di share. Debutto della seconda stagione di GialappaShow su Tv8 al 4.9% e 904.000. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Charlie's Angels 343.000, 2% Rai3 Presa Diretta 927.000, 4.5% Italia 1 film The Foreigner 1.084.000, 5.8% La7 film La Giuria 406.000, 2.3% Nove Little Big Italy 195.000, 1.9%. Il Mercante in Fierapa con Conti e company Il Mercante in Fiera su Rai2 con Carlo Conti, Gabriele ...