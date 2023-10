ASCOLTI TV 16 OTTOBRE 2023 | 4 | 8 MILIONI PER IL FINALE DI IMMA TATARANNI 27 | 6% | GRANDE FRATELLO 17 | 9% | GIALAPPASHOW 4 | 8% | I VIP DA INSEGNO 2 | 1%+2 | 6% | AFFARI TUOI 22 | 9% VS STRISCIA 16%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 17 ottobre 2023)TV 16· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – 380 10.09Tg1 – 988 20.00UnoMattina – 840 18.60Storie Italiane – 749 17.60Storie Italiane – 857 16.97È Sempre Mezzogiorno! – 1632 16.55Tg1 + Tg1 Ec. – 3246 25.42 + 2441 19.20Aspettando La Volta Buona – 1507 12.45La Volta Buona – 1460 14.53Il Paradiso delle Signore – 1632 18.71Pres. La Vita in Diretta – 1539 18.07La Vita in Diretta – 2008 19.77Reazione a Catena – 3451 25.41Reazione a Catena – 4783 27.86Tg1 – 5050 25.07Cinque Minuti +– 4573 21.65 + 4991 22.91– 4810 27.55Tg1 Ediz. Str. (dentro) + Attacco alla Sinagoga – 4712 26.55 + 648 10.45 Prima Pagina – 574 18.20Tg5 – 1109 22.40Mattino 5 ...