(Di martedì 17 ottobre 2023) AGI - Operazione antia Polizia di Stato, coordinata dallaa Repubblica di- Direzione Distrettuale Antimafia e Anti: un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egizianestati arrestati con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità die istigazione a delinquere con finalità di. Nessun legame con l'attentato a Bruxelles L'operazione non ha alcun collegamento con l'attentato a Bruxelles né con l'arrestoo scorso sabato di un 33enne egiziano responsabile di un'aggressione a mani nude ai danni di tre passanti nel capoluogo lombardo impugnando una copia del Corano mentre proferiva frasi come "Allah è grande". ...

... si è svolta dalle prime ore di questa mattina, martedì 17 ottobre, un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di- Direzione Distrettuale ...

Arrestate a Milano due persone sospettate di terrorismo. La procura: Sono dell'Isis AGI - Agenzia Italia

Due uomini arrestati per terrorismo a Milano: "Hanno giurato fedeltà a Isis" MilanoToday.it

Gestita da cinesi in Italia garantiva un gruppo di trafficanti di droga che importavano droga dalla Spagna in Italia e aiutava imprenditori a creare fondi neri. Arresti e perquisizioni in provincia di ...La polizia ha individuato in Abdesalem Loussed il responsabile dell'attacco nel centro della capitale Ue di ieri sera. Neutralizzato in uno scontro a fuoco, ora si cercano i complici. Anche in Italia ...