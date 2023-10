Arrestata e caricata a forza sul furgone | per Greta Thunberg finisce malissimo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) L'attivista svedeseè statadurante una manifestazione a Londra. La protesta era stata organizzata in occasione dell'apertura di un evento che vede coinvolti tutti i soggetti principali dell'industria energetica, tra cui gli amministratori delegati di Aramco dell'Arabia Saudita e Equinor della Norvegia. A riferirlo un fotografo di Afp che si trovava sul posto. Centinaia di manifestanti, insieme alla, hanno provato a bloccare gli ingressi dell'hotel che ospita l'Energy Intelligence Forum. Durante la protesta l'attivista svedese ha esortato gli altri ragazzi a "reclamare il potere" e si è scagliata contro i politici "senza spina dorsale". Alla fine, come si vede in un, l'attivista è stata fermata da due poliziotti esu un ...