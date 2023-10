Armato di coltello minaccia i passanti al grido di 'Allah akhbar'. Tunisino fermato a Torino

(Di martedì 17 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - E' stato arrestato per ...

La7.it - E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 41 anni, tunisino , che ieri pomeriggio a Torino si aggirava con unnel quartiere di San Salvario dove si trova la ...

Uomo armato di coltello vicino alla sinagoga a Torino: bloccato con ... Fanpage.it

Torino, uomo armato di coltello vicino alla sinagoga: bloccato con il taser Sky Tg24

È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 41enne di origine tunisina che ieri pomeriggio è stato fermato dagli agenti della polizia mentre in apparente stato ...Ha 41 anni ed è tunisino l'uomo che ieri pomeriggio ha scatenato il panico tra la gente del quartiere San Salvario, a Torino. Armato di coltello, uno in mano e un altro in tasca, prima nei pressi dell ...