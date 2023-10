Approvazione europea? Perché sono fiducioso | Giorgetti sulla manovra

Si trattava sostanzialmente di un referendum didell'operato del governo su una linea contraria all'integrazionee questo referendum ha fallito in termini di affluenza, che è ...

I nuovi confini della tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione ... Bird & Bird

Cancro ovarico avanzato, parere positivo del CHMP per rucaparib ... PharmaStar

In due articoli scritti alla vigilia e immediatamente dopo la chiusura dei seggi Giampiero Gramaglia spiega l’importanza del voto del 15 ottobre in Polonia e i riflessi del risultato del voto a Varsav ...(Teleborsa) - Seduta poco mossa per le Borse europee, su cui domina una certa cautela in attesa di maggiore chiarezza sulla crisi in Medio Oriente e sui risultati delle trimestrali. Intanto, ieri il C ...