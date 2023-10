(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 18 ottobre è la Giornata Mondiale dellae l’SAN PIO di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante aderisce all’iniziativa che coinvolge gli ospedali con il Bollino rosa della Fondazione Onda per offrire gratuitamente,servizi clinico-diagnostici ed informativipopolazione femminile sulla. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano lae sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine. Sono oltre 130 le strutture del network Bollino Rosa che aderiscono all’iniziativa e che offriranno gratuitamente ...

La Direzione Strategica dell'Pio di Benevento ha un Nuovo Direttore Sanitario. Si tratta della dott.ssa Edvige Cascone che subentra al dott. Giovanni Di Santo nominato direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale ...

Aorn San Pio, open day dedicato alla menopausa anteprima24.it

Avviamento a selezione, ex art. 16 l. 56/87, di 1 Operatore Tecnico ... Regione Campania

La Direzione Strategica dell’AORN San Pio di Benevento ha un Nuovo Direttore Sanitario. Si tratta della dott.ssa Edvige Cascone che subentra al dott. Giovanni Di Santo nominato direttore generale dell ...L’ AORN San Pio di Benevento , guidata dal Direttore Generale Maria Morgante , ha organizzato , per sabato 14 ottobre, un Open Day per la prevenzione del tumore alla mammella. Un’iniziativa per ...