Anzio S’intrufola a scuola e ruba un computer | ladro scoperto dall’allarme

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 ottobre 2023)– Si sarebbe intrufolato all’interno di unando un, forse credendola di averla fatta franca. Tuttavia a “tradire” il presuntonon aveva fatto i conti con l’allarme anti-intrusione, che ha suonato per tutto l’Istituto. Protagonista della vicenda un 29enne di, poi arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Nettuno in quanto gravemente indiziato del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. A quanto si apprende i militari, intervenuti presso l’Istituto comprensivoIII, hanno sorpreso un giovane aggirarsi nei pressi della struttura che, alla loro vista, ha nascosto qualcosa di voluminoso sotto la propria giacca. Fermato per un controllo, il 29enne ha tentato prima la fuga e poi di disfarsi di un pc portatile e ...