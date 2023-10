Anticipazioni Terra Amara 18 ottobre | la resa dei conti tra Fekeli e Fikret

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Nelledidel 18affrontano il tema dell’amore per Mujgan18: BEHICE VUOLE FUGGIRE- Ormai in preda al panico, Behice cerca l’aiuto di Mujgan, ma questa volta non la incanta con le sue storielle. Zuleyha si allontana con la sua auto, ma è ignara che al suo interno ci sia una nuova lettera. Dove eravamo rimasti Demir va su tutte le furie al pensiero che Behice abbia ucciso sua madre. Si ...