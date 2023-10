Annalisa celebra il trionfo del suo nuovo album con un audace look dark tra cut-out e maxi stivali

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilmusicale diDal suo debutto a “Amici di Maria De Filippi” più di un decennio fa,ha consolidato la sua posizione nelle classifiche musicali italiane con canzoni che toccano il cuore. La traccia Bellissima ha rappresentato un punto di svolta, seguita da altre hit come Mon Amour e Ragazza Sola. Parallelo al suo successo nella musica,ha subito una metamorfosi stilistica, transitando da abiti formali a audaci ensembles con cut-out, decolleté e minigonne.zione attraverso la moda Echoing “E poi siamo finiti nel vortice” dai suoi brani,ha evidenziato il successo del suo recentesui social. Ha sfoggiato un elegante minidress di Mugler, noto per i suoi distintivi dettagli cut-out, disponibile online per 600 ...