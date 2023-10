Andrea Pinna racconta il suo bipolarismo “Mi ha rubato un bel pezzo di vita”

Leggi su dilei

(Di martedì 17 ottobre 2023) È stato uno degli influencer più seguiti e apprezzati: youtuber e autore del blog Le perle diè diventato famosissimo grazie i suoi aforismi ironici e irriverenti. Il suo pregio? La capacità di parlare alle persone in modo diretto, senza peli sulla lingua, che lo ha presto portato in televisione guadagnando popolarità e la vittoria di Pechino Express. Ma proprio all’apice della sua carriera,ha deciso di fermarsi e prendersi del tempo. Complice della scelta, la diagnosi di disturbo bipolare: un disturbo rimasto probabilmente latente nel tempo, ma che quando decide di esplodere è difficile da tenere a bada.: il, i tentati suicidi e la risalita Non è mai semplice ammettere di avere un problema e ...