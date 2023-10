Anci Umbria ProCiv | successo della tre giorni di esercitazione sul Monte Cucco

... Costacciaro, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo , con il supporto diProCiv , in collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile Monte Cucco di Sigillo, ANC Nucleo Regionale ...

Anci Umbria ProCiv, successo della tre giorni di esercitazioni sul Monte Cucco Gualdo News

Anci Umbria Prociv, successo per l'esercitazione sul Monte Cucco Agenzia ANSA

"Abbiamo un giudizio fortemente positivo per il Fondo nazionale del Made in Italy, per la ricapitalizzazione dei settori strategici, ma auspichiamo che il settore delle costruzioni rientri tra questi, ...L’assessore e presidente della Commissione permanente Welfare di Anci Edi Cicchi è stata nominata componente della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. "Onorata di ricoprire questo incari ...