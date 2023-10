Amman | assalto all' ambasciata di Israele | video

Si tratta della nave d'anfibia USS Bataan e della nave da sbarco anfibia USS Carter Hall, ... Ore 14.30 - Biden in Israele domani per 5 ore, poi adcon Al Sisi Il presidente Usa Joe Biden ...

Giordania, assaltata l'ambasciata israeliana: il video dell'attacco ad Amman La7

Amman, assalto all’ambasciata israeliana: fumo e fiamme dopo l’attacco di manifestanti Italia News

Centinaia di persone hanno assaltato la sede dell'ambasciata israeliana ad Amman, in Giordania, in seguito all'attacco all'ospedale al-Ahly a Gaza City. (ANSA) ...Il presidente Usa Joe Biden sarà in Israele per una visita di circa cinque ore. Questa notizia è stata riferita dalla tv israeliana canale 12. Dopo la visita in Israele, Biden si recherà ad Amman per ...