America MG-Botafogo RJ giovedì 19 ottobre 2023 ore 01 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 17 ottobre 2023) Quattro sconfitte consecutive ed un solo punto in cinque incontri non sono stati sufficienti alle inseguitrici delper riaprire definitivamente i discorsi per la conquista del titolo. E’ bastato il successo per 2-0 sul campo del Fluminense nell’ultimo turno con le reti di Junior Santos e Tiquinho Soares per riportare a nove lunghezze il InfoBetting: Scommesse Sportive e