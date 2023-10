(Di martedì 17 ottobre 2023) A nove giorni dal feroceterroristico di Hamas, si aggrava il bilancio delle vittime: 4.629, di cui 1.300 israeliane e 3.329 palestinesi, mentre il numero di feriti da ambo le parti è salito a 13.074. Un numero così elevato di perdite umane non si era registrato neanche nella “Guerra dei sei giorni” del 1967 e nella seconda Intifada. E mentresi prepara a un’incursione di terra su, in risposta agli attacchi del 7 ottobre scorso, sul fronte settentrionale al confine con il Libano sale la tensione, con scambi a fuoco fra l’esercitoe le milizie di Hezbollah, sostenute da Teheran. Col passare dei giorni, aumentano anche gli sfollamenti di massa dalla Striscia die 600 mila persone hanno abbandonato le proprie case, ...

... ha accusato Dore Gold, exall'Onu. Ogni giorno dal 2006, 700 camion di rifornimenti, tra cui farmaci, cibo e materiale da costruzione, sono entrati a Gaza attraverso il ...

Tweet al curaro dell'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede ... Open

L'ambasciatore israeliano: «Ho visto piazze di sostegno a Hamas. Altri Paesi democratici le hanno vietate» Corriere Roma

12 giornalisti sono morti sotto le bombe di Israele, tre per l’attacco di Hamas. I numeri del Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj).Il conflitto tra Israele e Palestina: cause, conseguenze e prospettive di pace è il tema al centro dell’incontro pubblico che si terrà a Fradella, il 23 ottobre prossimo, nella Bibliomediateca ...