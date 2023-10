(Di martedì 17 ottobre 2023) A nove giorni dal feroceterroristico di Hamas, si aggrava il bilancio delle vittime: 4.629, di cui 1.300 israeliane e 3.329 palestinesi, mentre il numero di feriti da ambo le parti è salito a 13.074. Un numero così elevato di perdite umane non si era registrato neanche nella “Guerra dei sei giorni” del 1967 e nella seconda Intifada. E mentresi prepara a un’incursione di terra su, in risposta agli attacchi del 7 ottobre scorso, sul fronte settentrionale al confine con il Libano sale la tensione, con scambi a fuoco fra l’esercitoe le milizie di Hezbollah, sostenute da Teheran. Col passare dei giorni, aumentano anche gli sfollamenti di massa dalla Striscia die 600 mila persone hanno abbandonato le proprie case, ...

Secondo l'in Russia Alexander Ben Zvi, " la decisione di lanciare l'operazione di terra nella Striscia di Gaza è stata presa . Fa parte dell'adempimento dei nostri compiti, di ...

A quasi due settimane esatte dall’attacco sferrato da Hamas contro Israele, un’offensiva via terra dell’esercito di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza appare sempre più probabile. L’ultima conferma in ta ...(Adnkronos) – “In Israele la situazione non è buona, Israele è un Paese abbastanza piccolo e quindi quanto sta succedendo sta paralizzando il Paese, anche perché ci sono 360mila riservisti richiamati ...