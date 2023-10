All’ospedale di Sessa Aurunca | corsi di formazione sulla comunicazione efficace nei pronto soccorso

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 17 ottobre 2023). L’Asl di Caserta, solo alcuni giorni fa, ha dovuto assistere ad un ennesimo caso di aggressione, questa volta ai danni di due Infermiere Professionali dell’Ospedale di Aversa, registrando, così, un inarrestabile processo di episodi di aggressione ai danni degli operatori deinegli Ospedali afferenti all’intera Provincia. Proprio per questo il Direttore Generale dell’Asl di Caserta, Dr. Amedeo Blasotti, tramite la, sta offrendo agli Operatori dell’Emergenza, l’acquisizione di ulteriori strumenti e di tecniche per l’evoluzione delle capacità comunicative nel rapporto con l’utenza (pazienti e caregiver), come un ulteriore accrescimento professionale di importanza strategica per i lavoratori del, i quali si trovano ...