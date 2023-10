Allerta terrorismo | come funziona in Italia

... Giuseppe Sala , commentando gli arresti con l'accusa diavvenuti in città a margine ... credo che ci sia molta più attenzione', ha aggiunto rispondendo a chi gli ha chiesto se l'in ...

Allerta terrorismo, attenzione su obiettivi e infiltrati. Appello di Al Qaeda alla Jihad: "I musulmani si mobilitino" - Notizie ... Agenzia ANSA

Allarme terrorismo: allerta in Europa, soprattutto in Francia. Italia: controllo obiettivi sensibili Euronews Italiano

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Attentato terroristico a Bruxelles: ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il tunisino Abdessalem Lassoued. Caccia ai complici.