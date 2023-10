Allergie respiratorie | partito il Patto di Legislatura per metterle al centro dell’agenda politica

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un nuovodiè stato introdotto con l’obiettivo di mettere leal, data la crescente consapevolezza del loro imsia dal punto di vista sociale che economico. L’iniziativa è stata presentata a Roma dalla commissione parlamentare sulle, sottolineando la mancanza di una rete clinica dedicata all’allergologia in Italia e la necessità di una cooperazione più stretta tra organizzazioni governative, accademiche e cliniche. Questerappresentano un problema globale, causando oltre 1000 morti al giorno, molte delle quali potrebbero essere prevenute con cure adeguate. In Italia, le spese dirette legate all’asma ...

...Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri con il patrocinio di Federasma eOnlus, in ... Le 11 pazienti con asma grave e patologiein generale hanno partecipato al corso "...

Allergie respiratorie: lanciato un Patto di Legislatura per metterle al ... Panorama della Sanità

SALUTE: LANCIATO PATTO LEGISLATURA PER ALLERGIE ... 9 colonne

Scafati. "Il punto di primo intervento dell’Ospedale è ancora chiuso dal 5 giugno nonostante fossero previsti lavori" dice Russo ...Suggerimenti per la salute degli esperti “Il coriandolo offre diversi vantaggi per salute e digestione” - María F. Carzon, Nutritionist “Insaporisci i piatti con il coriandolo per ridurre grassi e sod ...