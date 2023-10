Allarme cimici anche in Italia | contro quelle asiatiche si valuta l’impiego delle vespe samurai

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dopo gli allarmi in Francia e le segnalazioni a Milano è sempre più emergenza. Come spiega l’entomologo Francesco Nugnes, dell’Istituto per la protezione sostenibilepiante del Cnr di Portici (Napoli) la «cimice dei letti è effettivamente più diffusa e in questo periodo ne abbiamo avuto la prova: si è “meritata”molte pagine di giornali». Alla diffusione die acari, spiega il professor Nugnes «contribuisce sicuramente il comportamento, che si riscontra in alcune città, di recuperare vecchi arredi o addirittura materassi buttati via, ma poi portati in altre case, diffondendo così l’infestazione. Quando invece si va in un albergo che non conosciamo, il consiglio è guardare gli angoli dei materassi per vedere se ci sono piccole macchie scure (traccefeci di ...