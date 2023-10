Allarme Bomba a Versailles | di nuovo evacuata la reggia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Ladi ...

Tunisino, 45 anni, una richiesta di asilo rifiutata nel 2019 ma nonostante questo ancora nel Paese. Inizia a prendere forma l'identikit dell'attentatore che ha ucciso due cittadini svedesi nel tardo ...

Fotogallery - Francia, evacuato il Louvre per allarme bomba TGCOM

Da Arras a Bruxelles, passando per l'operazione anti terrorismo a Milano: lo Stato islamico sembra rialzare la testa nel Vecchio continente ...PARIGI – I l Palazzo di Versailles in Francia è stato nuovamente evacuat o nel primo pomeriggio di oggi, dopo un allarme bomba, e rimarrà chiuso tutto il giorno, ha appreso l'AFP. "Per motivi di ...