Alessandro Carollo | il fidanzato di Michelle Hunziker e presunto ex della Barale

Leggi su dilei

(Di martedì 17 ottobre 2023)sarebbe il nuovodi. La conduttrice svizzera avrebbe così deciso di voltare pagina dopo la separazione da Tomaso Trussardi e la breve parentesi con Giovanni Angiolini, e gli indizi portano tutti nella direzione dell’osteopata grande amico delle vip. Scopriamo di più su di lui. Chi è, classe 1982, ha 5 anni in meno die tutto sembra far presupporre che i due stiano insieme da tempo. Almeno un anno, stando all’esperta di gossip Deianira Marzano, che per prima ha lanciato l’indiscrezione che riguarda il nuovo amore dell’ex di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, freddamente ritrovato un occasione del ...