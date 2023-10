Alberto Scagni punito da un detenuto | il compagno di cella lo picchia violentemente

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Ilda un altroè stato condannato a settembre dalla corte di Assise di Genova a 24 anni e 6 mesi di carcere per avere ucciso la sorella Alice, il primo maggio del 2022 nel capoluogo ligure., è stato aggredito nel carcere di Marassi, dove si trova da quasi un anno e mezzo. Arlo, hanno raccontato i sindacati della penitenziaria, è stato ildi. E non è escluso che la causa del pestaggio sia proprio il reato commesso da, perché ildi, poco prima dell’aggressione, anche se su questa circostanza non ci sono conferme, aveva letto un articolo su di lui e sulla ...