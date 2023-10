Al via lo Stupor Mundi Tour | l’Università Federico II mostra al pubblico i suoi tesori

(Di martedì 17 ottobre 2023)degli Studi di NapoliII apre il suo prezioso patrimonio con “” il nuovo progetto e percorso di visite che propone un calendario di sei appuntamenti in cinque week end, da domenica 22 ottobre fino al 2 dicembre, con itinerari speciali e visite straordinarie alla scoperta della storia dell’Ateneo e del suo fondatore: arte, archeologia, botanica, filosofia, scienza ed aspetti inusuali e misteriosi saranno i fil rouge che accompagneranno studenti eper conoscere e riscoprire, in maniera insolita, la Reggia di Portici (visite 22 e 29 ottobre, 5 novembre), il Complesso di San Domenico Maggiore e il centro storico di Napoli (visite 4 e 19 novembre, 2 dicembre) dove tra conventi, cortili e antichi palazzi si ripercorrerà la storia di alcuni fra ...

... festival dei corti, festival di musica giovane, grandi eventi turistici (Gucci, premio... accoglienza extracomunitari, politiche di genere, sportelli di ascolto, sostegni alimentari esu ...

800 anni della Federico II, al via 'Stupor Mundi tour' Agenzia ANSA

In vista celebrazioni 800 anni Federico II: al via ‘Stupor Mundi Tour’ ExPartibus

L'Università degli Studi di Napoli Federico II 'apre' il suo patrimonio con "Stupor Mundi Tour" il nuovo progetto e percorso di visite che propone un calendario di sei appuntamenti in cinque week end, ...L’Università degli Studi di Napoli Federico II apre il suo prezioso patrimonio con “Stupor Mundi Tour” il nuovo progetto e percorso di visite che propone un calendario di sei appuntamenti in cinque we ...