Al SIA di Rimini si discute di investimenti e Made in Italy nell’Arena Allegrini

(Di martedì 17 ottobre 2023) Milano, 17 ottobre 2023 – Il Gruppo, storica azienda italiana attiva nel settore chimico con un’ampia gamma di produzioni nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie, nei giorni di presenza al SIA Hospitality Design 2023 diha organizzato una serie di incontri con la presenza di importanti partner, che si sono tenuti presso l’ormai nota Arena. Nel corso dell’evento fieristico sono stati dibattuti diversi temi, primo fra tutti quello degli “in” alla presenza di Fabrizio Gaggio, Managing Director Gruppo UNA, Chiara Caruso, Head of National Tourism Fund CDP Real Asset SGR S.p.A., Moritz Sanoner, Managing Partner Adler Spa Resorts & Lodges e Federico Spagnulo, Founder & Senior Partner Spagnulo & ...

Al SIA di Rimini si discute di investimenti e Made in Italy nell'Arena ... Adnkronos

Ttg Rimini, il ministro Santanchè all'Ansa: turismo sia la nostra prima ... Ministero Turismo

L’esercizio 2022/2023 di Kel 12 si è chiuso in linea con il budget, con un fatturato superiore ai 25 milioni di Euro.L’EBITDA supera il 5% del fatturato; un risultato eccellente al netto anche dei co ...“La Giovane” Oltretorrente conquista il titolo di campione regionale categoria Under 18 baseball. Dopo il terzo posto assoluto ottenuto nelle finali scudetto dello scorso 1° ottobre al “Cavalli” di Pa ...