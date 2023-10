Al Jazeera | Bombe israeliane su ospedale a Gaza | 500 morti Domani la visita di Biden Israele | Offensiva terra non è unica opzione

(Di martedì 17 ottobre 2023) Conferme del bombardamento sull'diarriverebbero anche dal ministero della Salute di Tel Aviv. L'Idf annuncia che sono state evacuate 600mila persone, ma ancora in 100mila restano aCity

Secondo Alla maggior parte dei feriti sembrano essere donne e bambini. Nella struttura si ... 17 ott 18:42 Save the Children: mille bambini morti sotto leisraeliane a Gaza L'...

Al Jazeera: "Bombe israeliane su ospedale a Gaza, 500 morti ... L'HuffPost

Guerra Israele-Hamas ultime notizie. Striscia di Gaza, ordine di evacuazione per l’ospedale di ... Il Sole 24 ORE

Una fiammata gigantesca. Un boato. Poi alcune pareti di cemento che tremano sotto l'impatto dell'onda d'urto. Sono le 18 quando Israele colpisce il perimetro del valico di Rafah, fra Gaza e l'Egitto: ...Gli ultimi report aggiornati sulla guerra in medioreiente raccontano di nuovi attacchi di Israele su Gaza e dei raid in Libano e in Cisgiordania ...