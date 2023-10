Al Coop.fi di Lastra a Signa parte la raccolta di bottiglie pet installato oggi un ecocompattatore

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Inaugurato questa mattina nel parcheggio del supermercato del Centrodil’per il recupero e il riciclo delledi plastica. Per i soci e clienti un punto o un centesimo per ogni bottiglia conferita. Ai tredici compattatori già attivi nei.fi, se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane Firenze, 17 ottobre 2023. È stato inaugurato questa mattina al.fi di, in Via Santa Maria a Castagnolo, l’per ladiin PET conferite dai consumatori, alla presenza di Angela Bagni e Annamaria Di Giovanni, Sindaco e Assessore all’Ambiente del Comune dia ...