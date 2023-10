Affitto | quanto spendono i bergamaschi? L’analisi della Uil | che avverte il Governo | “Salari da adeguare”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Bergamo. Da un’analisi elaborata dal Servizio Lavoro, Coesione e TerritorioUil che ha sviluppato i costi medi per un appartamento di 100 mq, accatastato come abitazione civile (A/2) ed economica (A/3), ubicato in zona semicentrale delle Città capoluogo di provincia, i valori medi delle locazioni del secondo semestre 2021 e 2022 dell’Agenzia delle Entrate è emerso che a livello nazionale il costo medio di un canone di, nel secondo semestre del 2022, è di 570 euro mensili (6.840 euro annui), che incide per il 21,1% sul budget familiare, Tra il secondo semestre del 2021 e il secondo semestre del 2022 gli affitti sono aumentati del 3,6% che equivale a 240 euro medi annui. Maglia nera alla Lombardia in materia di affitti, mentre a Bergamo la media negli anni 2021-22 riferita alla locazione di un’abitazione è di 640 euro con un incidenza del ...