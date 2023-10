AEW | Sammy Guevara salta Dyamite nella sua Huston? non ha ancora l’ok dei medici

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come riportato qualche settimana fa sul nostro portaleha subito una commozione cerebrale durante il suo match a WrestleDream. Il giornalista Dave Meltzer ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni su Wrestling Observer Radio: “So che desidera essere presente questa sera. Non so se ci riuscirà. Ha avuto un piccolo contrattempo, ma, tutto sommato, stava facendo dei buoni progressisua ripresa dalla commozione cerebrale subita nell’ultimo pay-per-view. Dovrebbe tornare relativamente presto, almeno questa è la speranza.” “Lo spettacolo di questa sera si terrà a pochi chilometri da Houston, che è la sua città natale, quindi desidera davvero molto partecipare a questo show. Tuttavia, non so se sarà effettivamente in grado di farlo. Inon hannodato il loro via ...

AEW: Sammy Guevara non ha ricevuto l’ok dei medici mentre due star si prenderanno un periodo di pausa... Zona Wrestling

Sammy Guevara suffered a concussion at the AEW WrestleDream pay-per-view while teaming up with Will Ospreay and Konosuke Takeshita to defeat Chris Jericho, Kenny Omega, and Kota Ibushi.