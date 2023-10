AEW | Sammy Guevara ancora forte in dubbio la sua presenza a Dynamite

(Di martedì 17 ottobre 2023) Come riportato qualche settimana fa,ha subito una commozione cerebrale durante il PPV di WrestleDream. Il giornalista Dave Meltzer ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni su Wrestling Observer Radio: “So che vuole esserci stasera. Non so se ci riuscirà. Ha avuto un contrattempo ma, nel complesso, si stava riprendendo bene dalla commozione cerebrale dell’ultimo pay-per-view. Dovrebbe tornare relativamente presto, almeno questa è la speranza.“ Poi ha aggiunto: “Lo spettacolo di stasera si terrà a pochi kilometri da Houston, che è la sua città natale, quindi desidera davvero tanti essere presente allo show. Tuttavia, non so se sarà effettivamente in grado di farlo. I medici non hannodato il loro via libera.sta facendo di tutto per partecipare a questo evento, ma non so ...

