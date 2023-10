AEW | Fight Forever | il gioco continuerà a ricevere aggiornamenti

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il portale di notizieful Select ha confermato che AEWsta ricevendo un notevole sostegno all’interno dell’azienda grazie agli eccellenti risultati delle vendite. Come annunciato di recente, AEW non ha intenzione di lanciare edizioni annuali del suo videoper le console, come avviene con altre franchigie come WWE, NBA o EA FC, ma ha l’idea di aggiornare il suo prodotto con il rilascio di DLC e Season Pass. Nelle ultime settimane, il team di THQ Nordic ha effettuato nuove scansioni di vari membri del roster della All Elite Wrestling al fine di aggiungerli come futuri contenuti scaricabili. Oltre ai 47 personaggi giocabili fin dall’inizio e ai quattro personaggi sbloccabili, AEWoffre otto personaggi e sei minigiochi come contenuto scaricabile ...

Jon Moxley: AEW Games scherza sul sangue nei suoi match The Shield Of Wrestling

AEW Fight Forever e il DLC con Danhausen e HOOK The Shield Of Wrestling

Wednesday's AEW Dynamite/Rampage tapings in Rosenberg ... Alex Kane, Jacob Fatu, Matt Cardona, Tom Lawlor, Salina de la Renta, the Bomaye Fight Club, Rickey Shane Page, AKIRA, Mance Warner, Rocky ...AEW's 'Up In The Clouds' is being considered for a Grammy award. - Dani Jordyn wants to get more bookings. Jordyn currently competes in Georgia: Simon says go have some fun and wrestle Dani J.