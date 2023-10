“Addio Heidi” | “Grande Fratello” sotto choc | cos’ha fatto dopo l’incontro con il papà

Leggi su tvzap

(Di martedì 17 ottobre 2023) NEWS TV. Nella serata del 16 ottobre 2023, la casa del2023 è stata scossa da un evento inaspettato che ha portato alla repentina partenza diBaci.con il padre ha scatenato un’onda di emozioni e rivelazioni, suscitando un acceso dibattito tra i concorrenti e il pubblico. Leggi anche: “2023”, il confessionale di Anita viene trasmesso per errore: è bufera contro gli autori Leggi anche: “2023”, serata movimentata per Beatrice Luzzi: cos’è successo Per motivi personaliBaci ha lasciato la Casa di. #...