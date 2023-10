Addio brufoli e pelle impura | arriva il nuovo Deep Breakout Liquid Patch

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) Crea un cerotto invisibile e traspirante. Aiuta a lenire, purificare e prevenire ipiùprofondi e nascosti I cerotti per isono diventati un trattamento largamente utilizzato da chi soffre diprofondi e dolorosi. I loro svantaggi però sono sempre più evidenti. Oltre ad essere ben visibili, possono intrappolare i batteri e ritardare potenzialmente il miglioramento della. In alcuni casi poi sono fatti da materiali non riciclabili. Dermalogica ha studiato una soluzione: ilche elimina iprofondi e nascosti, lenisce lairritata daie aiuta a prevenire la comparsa di ulteriori inestetismi dell’acne, ed è ...