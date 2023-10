Addio a Paolo Sorgi | Icona del Calcio Dilettantistico Abruzzese

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Teramo - Il mondo deldell'Abruzzo e delle Marche è in lutto per la scomparsa di Pier, noto con l'affettuoso soprannome di "Paoletto". L'ex attaccante e allenatore è deceduto nella notte nella sua residenza a Sant’Egidio alla Vibrata all'età di 52 anni.ha lasciato un'impronta significativa sui campi dadella regione, indossando diverse maglie lungo la sua carriera. Ha rappresentato con passione squadre come la Santegidiese, Nereto, Sant’Omero, Alba Adriatica, Martinsicuro, Bellante e Favale, solo per citarne alcune. La notizia della sua scomparsa ha scosso il cuore di ex compagni e avversari delregionale, soprattutto quelli che con lui hanno condiviso il campo negli anni '90 e primi anni ...