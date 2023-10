AD UN PASSO DAL TOUCHDOWN – Eagles e 49ers sconfitti | non ci sono più squadre imbattute

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ci siamo lasciati la scorsa settimana con la promessa di farci trovare pronti alle scariche di adrenalina che questo sport solitamente provoca; per non venire meno all’impegno preso abbiamo finto indifferenza dinanzi alla seconda piallata subita dai Patriots di Belichick contro dei modesti Saints; poi ci siamo limitati ad inarcare un sopracciglio guardando i Bills, maestri d’attacco fino ad allora, schiantarsi ripetutamente contro la difesa Jaguars; ma non siamo riusciti a non rimanere a bocca aperta quando i Bears delle zero vittorie hanno rifilato una valanga di punti ai Commanders. Poi per fortuna cisempre i 49’s, in questa stagione vera e propria coperta di Linus per ogni amante di questo sport. Ma sarà sempre così? Kansas City in scioltezza Volendo mutuare un termine tanto caro ai calciofili, quello in programma all’Arrowhead Stadium tra Kansan City Chiefs ...