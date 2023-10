Ad Olbia Bellucci batte Paire | ' Nuove aspettative da gestire | ma sono tornato'

, prova di maturità contro Paire " Meno di ventiquattro ore dopo il suo atterraggio ad, Mattiaè sceso in campo e ha sconfitto l'ex 18 ATP Benoit Paire. Il tennista di Busto ...

Ad Olbia Bellucci batte Paire: "Nuove aspettative da gestire, ma ... SuperTennis

Bellucci riparte di slancio: battuto il francese Paire a Olbia varesenews.it

Il 22enne di Castellanza vince in tre set il big match al primo turno del Challenger sardo contro l'esperto transalpino e conferma l'ottimo stato di forma ...Tutti i primi turni in una sola giornata, l’Olbia Challenger è pronto per un super martedì. Completato il tabellone di qualificazione, la pioggia ...