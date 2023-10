Ad Almè tornano a suonare le campane | terminato il restauro durato sei mesi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023). Ri…suonano le. Dopo seiledella parrocchia di Almé torneranno a scandire il tempo e gli eventi della comunità. Da più di cinquant’anni lenon erano stato oggetto di manutenzione. Il lavori diha visto convolto anche il campanile, nell’occasione è stato aggiunto su uno dei quattro lati un quadrante dell’orologio. All’epoca della sua prima costruzione, chi lo fece edificare pose i quadranti solo sui tre lati rivolti verso il paese. Fu così che uno dei quattro lati rimase cieco in virtù del fatto che da quel lato, non essendo edificato il paese non di ritenne necessario avere un orologio. Al di là della simmetria, oggi con l’espansione del paese, si è ritenuto opportuno mostrare le lancette sul lato che fino a questo intervento è rimasto ...