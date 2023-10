Acerbi | «Potevamo fare di più Europeo? Impossibile non andarci!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023), difensore dell’Inter, ha giocato da titolare in Inghilterra-Italia, gara finita 3-1. L’azzurro commenta la partita e poi fa una promessa OSARE ? Francescoa Sky Sport si è espresso così: «Se palleggiavi riuscivi ad andare più facilmente nella loro area. Noi dovevamo essere più lucidi e credere in noi stessi perchéfargli male. Nel secondo tempo non c’eravamo più, di testa ci siamo persi. Loro sono una squadra di livello internazionali, una squadra fatta di giocatori affermati e campioni. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Spalletti? Il mister ha allenato grandi squadre, allena da tantissimi anni a certi livelli, ci dice di credere in noi stessi con le sue idee, con la sua intensità. Ma oggi ci ha detto ‘ho bisogno di uomini’. Oggigiocarcela di più. Futuro? Dobbiamo passare, l’ho ...