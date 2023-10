Acerbi papà bis | ma è vittima di uno scherzo delle Iene!

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Francescoè da poco diventatoper la seconda volta, della piccola Vittoria. Dopo poco la sua nascita, però, il difensore dell’Inter è statodi unoIene.– FrancescoIene dopo la nascita della seconda figlia, Vittoria: “Come reagireste se qualcuno sostituisse la vostra bambina di qualche settimana con un bambino sconosciuto? È loche abbiamo fatto a Francesco, il superdifensore dell’Inter e della Nazionale. Se ne sarà accorto subito?”. La puntata andrà in onda questa sera, martedì 17 ottobre, alle 21:15 su Italia 1. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...