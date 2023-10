Accoltellato in centro a Macerata | i passanti bloccano l' aggressore

A Macerata un uomo è stato aggredito a coltellate neldella cittadina, e l'aggressore è stato immediatamente bloccato da alcuni dei passanti che hanno assistito alla scena. La violenza è accaduta verso le 13 nella zona adiacente ai cancelli di ...

Uomo accoltellato in centro a Macerata dopo una lite davanti al bar: l'aggressore fermato da un passante Virgilio Notizie

Macerata, uomo accoltellato in centro dopo una lite ilmessaggero.it

Macerata.- Un uomo di 44 anni è stato accoltellato oggi nel centro storico di Macerata, al termine di una lite. L'episodio è accaduto in vicolo Illuminati. L'aggressore sarebbe un 46 di Pieve Torina, ...di Francesca Pierantozzi «Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un ...