Abusi su una bimba in un resort | indagato un 38enne

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023) Undi origini siciliane è accusato di aver abusato di una bambina di otto anni. La violenza sarebbe avvenuta in uno stanzino di un villaggio turistico dove lavorava come animatore, nella zona di Capo Vaticano. Ora l’uomo èa piede libero dalla Procura di Vibo Valentia con l’imputazione provvisoria di atti sessuali su minorenne.LEGGI ANCHE: Nicolò morto a 8 anni di Covid: accusate di omicidio colposo due dottoresse La minore sentita in forma protetta L’episodio è avvenuto la mattina del 24 agosto e ieri la bambina, che quest’estate era in vacanza in Calabria con la famiglia, originaria di Bologna, è stata sentita in forma protetta in un’udienza di incidente probatorio, chiesto dal pm Corrado Caputo e disposto dal Gip, per ricostruire i fatti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’avrebbe adescato ...