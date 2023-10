(Di martedì 17 ottobre 2023) E' accusato di aver abusato di una bambina di ottoin uno stanzino di unturistico dove lavorava come, nella zona di Capo Vaticano ed èa piede libero dalla Procura ...

Denunciati anche i nonni paterni della, indagati dalla Procura del Tribunale della Spezia , che avrebbero taciuto pur sapendo delle atrocità. Glinei confronti della minorenne Sulla ...

«S'infilava nel letto della bimba, abusi sessuali ogni settimana e per cinque anni»: patrigno rinviato a giudizio Corriere della Sera

'Abusi su bimba di 8 anni', indagato animatore di un villaggio Agenzia ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - E' accusato di aver abusato di una bambina di otto anni in uno stanzino di un villaggio turistico dove lavorava come animatore, nella zona di Capo Vaticano ed è indagato a p ...Un uomo ha confessato dei momenti di convivenza molto difficili con sua suocera dopo che ha messo il figlio a pancia in giù e lei lo ha accusato di abusi. L'utente inglese, che si ...