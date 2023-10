(Di martedì 17 ottobre 2023) Si chiama, è nato il primo settembre 1978 e ha 45 anni. La procura l’hastamattina. Secondo iè luire disarebbe stato individuato a Schaerbeek e ferito dalla polizia. Iscrivono che la polizia ha «neutralizzato». Un proiettile l’avrebbe colpito al torace. Nel filmato in cui si presenta, scrive l’agenzia di stampa Reuters, dice di chiamarsiAl Guilan e afferma di essere un combattente per Allah. Ha caricato il video sulla pagina Facebook Slayem Slouma. Secondo diversire ha un accento tunisino. Viveva da irregolare in ...

Il sospetto autore dell'attentato di Bruxelles di ieri sera,, è morto in seguito alle ferite riportate questa mattina in uno scontro a fuoco con la polizia. Lo scrivono i media nazionali. .

Abdesalem Lassoued, arrestato l'uomo sospettato per l'attentato a Bruxelles. I media belgi: «È morto» Open

Chi è Abdesalem Lassoued, l'attentatore di Bruxelles: 3 anni fa il no all’asilo Corriere della Sera

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...di Francesca Pierantozzi «Viviamo per la nostra religione, moriremo per questa stessa religione, ho vendicato i musulmani, ho appena ucciso tre svedesi, sono un ...