Abdesalem L | chi è l’uomo sospettato per l’attentato a Bruxelles e ancora in fuga

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si chiamaLassoued, è nato il primo settembre 1978 e ha 45 anni. Secondo i media belgi è luire di. Nel filmato in cui si presenta, scrive l’agenzia di stampa Reuters, dice di chiamarsiAl Guilan e afferma di essere un combattente per Allah. Ha caricato il video sulla pagina Facebook Slayem Slouma. Secondo diversi media belgire ha un accento tunisino. Viveva da irregolare in Belgio ed era stato già segnalato per attività di radicalizzazione.re non è statocatturato e sembra essere in. Alla tv nazionale il portavoce della procura federale ha detto chesi chiamaL. Secondo il quotidiano La Libre il sospetto è un tunisino ...

Mi chiamoAl Guilani e sono un combattente per Allah. Vengo dallo Stato Islamico. Amiamoci ama e odiamoci odia. Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione. ...

Chi è Abdesalem Lassoued, l’attentatore di Bruxelles: “Radicalizzato e noto agli 007” Il Fatto Quotidiano

Abdesalem L.: chi è l'uomo sospettato per l'attentato a Bruxelles e ... Open

Un nuovo attacco terroristico ha colpito Bruxelles, causando almeno due morti e un ferito. Le vittime sono state uccise a colpi di Kalashnikov in una piazza centrale della città. L'attentatore, identi ...Il rischio, sostengono, è quello che possano essere identificati come target da Abdesalem Lassoued, il 45enne tunisino ricercato per l’attentato a colpi di kalashnikov. Anche perché, nel video in cui ...