A Wembley Spalletti ridisegna l’Italia | pronti Udogie ed El Shaarawy

(Di martedì 17 ottobre 2023)torna ada campione d’Europa in carica, con un Europeo che stavolta va conquistato con i denti fino all’ultima giornata per evitare il pericoloso spareggio di marzo tra le migliori (non qualificate) della Nations League. Alla rivincita contro l’Inghilterra di Southgate, la Nazionale disi presenta a quota 10 punti, così come l’Ucraina, mentre la Macedonia del Nord è quarta a 7 punti e Malta ultima con 0. La selezione dei tre leoni è capolista a 13 e può essere affiancata in caso di sconfitta con gli azzurri. Ma per Barella e compagni quella diè una montagna da scalare e il desiderio di riscatto degli inglesi, a due anni dalla finalissima vinta ai rigori, è un fattore minimo rispetto alla tormentata preparazione che hanno vissuto gli azzurri. La vittoria su Malta ha restituito il ...