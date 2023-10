A volto coperto per 20mila euro | calcioscommesse | la fonte di Corona fa crollare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Uno dei presunti informatori di Fabriziosulsi è ufficialmente tirato indietro. Lo ha fatto ai microfoni del Cerbero Podcast, rivelando di aver mentito riguardo al coinvolgimento di Nicola Zalewski, che infatti non risulta tra gli indagati. Il nome del terzino della Roma era stato fatto dall'ex re dei paparazzi dopo quelli di Fagioli, Tonali e Zaniolo: il diretto interessato si era subito dichiarato estraneo alla vicenda, minacciando anche querela. La presuntadiha spiegato come si è venuta a creare questa situazione. “Poco tempo fa - ha raccontato al Cerbero Podcast - ho scritto un commento sulla pagina Dillinger News in cui dichiaravo di possedere delle informazioni. In realtà non avevo niente. Poco dopo vengo contattato dalla redazione”. Premettendo che aveva una situazione ...